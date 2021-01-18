В Орловской области появился еще один центр для исправления осужденных. Переосмысливать свое поведение здесь смогут 55 нарушителей закона.Под центр отвели участок на территории исправительной колонии №7, что в городе Мценске. В УФИЦ (участок функционирующий как исправительный центр - прим. ред) осужденные будут проводить время, \\"отрабатывая\\" свой долг перед законом. Нарушителям закона светят исправительные работы в разных организациях Мценска. Часть зарплаты они будут отдавать в пользу государства. А проводить свободное время будут в УФИЦ. При этом здесь нет решеток на окнах и созданы вполне достойные бытовые условия.- Спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, бытовая комната со стиральными машинами и гладильными досками, а также помещение для проведения воспитательной работы. Вся соответствующая мебель и бытовое оборудование уже установлено, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Исправительный Центр под Орлом: как живут те, кто преступил закон, но не попал в тюрьму. Что такое УФИЦ, кто попадает сюда и почему здесь нет решеток на окнах..(далее)