За первые две недели 2021 года у жителей Орловской области изъято 12 единиц оружия. Владельцы огнестрела спустя рукава отнеслись к его хранению.Тех орловцев, у кого хранится оружие, навещают правоохранители. Цель таких визитов: проверить правильно ли владельцы хранят огнестрел, в порядке ли лицензии. В этом году сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы уже посетили полторы сотни обладателей оружия, у 10 из них оно было изъято.- Как оказалось, у девяти владельцев были обнаружены нарушения правил хранения оружия (боеприпасов), а один местный житель не позаботился о своевременном продлении лицензионно-разрешительных документов, -рассказали корреспонденту \\"КП-Орел\\" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.