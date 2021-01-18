За две недели нового 2021-го года в Орле уже несколько пешеходов, а именно четверо, оказались под колесами автомобилей. За воспитание пеших участников дорожного движения взялось ГИБДД: в областной столице проходят профилактические рейды.Полицейские уделяют внимание беседам с пешеходами, а также ловят водителей, не пропускающих людей на переходах. При этом в Госавтоинспекции отмечают, что часто сами пешеходы не смотрят по сторонам или переходят проезжую часть в неположенном для этого месте. Нарушителям - и пешим, и тем, кто за рулем - грозят штрафы.- Рейдовые мероприятия направлены не только на выявление административных правонарушений, но и на профилактическую работу с данной категорией участников дорожного движения, - пояснили \\"Комсомолке\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.