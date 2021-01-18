В Орловской области царит зима и трещат морозы. Можно ли школьникам остаться дома в холодную погоду рассказала Татьяна Крымова, руководитель регионального департамента образования.Чиновница поделилась памяткой для родителей на своей странице в фэйсбуке. Согласно представленной информации, ученики 1-4 классов могут пропустить уроки из-за мороза если столбики термометров показывают -28 градусов без ветра и -25 с ветром. Школьники среднего звена, обучающиеся в 5-9 классах, остаются дома в случае, если мороз -30 без ветра и -28 с ветром. А взрослые ученики 10-11 классов смогут не ходить на уроки, если мороз -32 без ветра и -30 с ветром.Если же школьники пришли в учебное заведение, несмотря на холод, с ними проведут уроки.- О пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине, - написала Татьяна Крымова.