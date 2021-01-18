В Орловской области возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранткой его стала 35-летняя жительница Троснянского района: ее подозревают в расправе над сожителем.Уже известны некоторые детали случившегося. По версии следствия, в субботу 16 января подозреваемая, изрядно налегавшая на спиртное, схватилась за нож и ударила им своего 46-летнего возлюбленного в грудь. Раненого пытались спасти, однако он скончался по дороге в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье \\"Убийство\\".- В настоящее время подозреваемая задержана, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила корреспонденту \\"КП-Орел\\" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.