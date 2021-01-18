В Орловской области двое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей. На заснеженной дороге столкнулись \\"Пятерка\\" и \\"Лада Калина\\".Авария произошла на трассе \\"Орел-Тамбов\\" в минувшую субботу, 16 января. 69-летний водитель за рулем \\"Пятерки\\" ехал со стороны Орла в сторону города Ливны, на 26 километре он оказался на встречной полосе. А в это время здесь двигалась другая легковушка, под управлением 50-летнего шофера. Автомобили не смогли разъехаться и столкнулись. В итоге - двое пострадавших.- Водитель автомобиля \\"ВАЗ-2105\\" получил телесные повреждения, госпитализирован в областную клиническую больницу, пассажир \\"ВАЗ-2105\\" (женщина 43 лет) получила телесные повреждения, оказана помощь на месте ДТП, отпущена, - рассказали \\"КП\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.За выходные на территории региона полицейские зафиксировали 25 ДТП. К счастью, обошлось без погибших.