В Орле следком завершил расследование уголовного дела 18-летнего разбойника. Молодой человек, напавший на несовершеннолетнего, окажется на скамье подсудимых.Все произошло осенью прошедшего года, в октябре. Как установлено за время расследования, на улице Гагарина 18-летний орловец встретил своего 17-летнего знакомого. Он завел юношу в безлюдное место, набросился на него с кулаками и отнял дорогие телефон и часы. Материальный ущерб превысил 35 тысяч рублей. Полицейским удалось поймать разбойника. Спустя несколько месяцев расследование уголовного дела завершено.- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила \\"Комсомолке\\" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.