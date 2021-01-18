В Орловской области в прошедшем, 2020-м, году стало меньше и свадеб, и разводов. О том, что орловцы не охотнее связывали себя узами брака или расторгали его рассказал Орелстат.Статисты представили данные за прошлый год, не считая декабря месяца. Согласно информации, за 11 месяцев 2020 в Орле и области было заключено 3 146 браков, тогда как в 2019 году новых семей было создано 4 376. Развелись в 2020-м 2489 пар, годом ранее - 3013.Очевидно, свою роль в такой динамике сыграла пандемия коронавируса.