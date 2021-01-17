На уходящей неделе в Орловскую область пришла настоящая снежная и морозная зима. Начало новой рабочей недели также ожидается холодным. Публикуем прогноз погоды на 18 и 19 января 2021.По данным Орловского гидрометцентра, в понедельник 18 января в регионе прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до7 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов мороза, днем покажут от - 13 до - 18 градусов. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.На Крещение, 19 января, тоже облачно, но с прояснениями. Временами на небе будет ясно и даже выглянет солнце. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.- Местами возможен небольшой снег. Температура ночью 17-22, днем 10-15 градусов мороза, - рассказал «Комсомолке» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.Пока, по предварительной информации Росгидрометцентра, во второй половине рабочей недели морозы отступят, ожидаются резкие перепады температур. В четверг днем всего – 3 градуса мороза, а в пятницу уже + 1 и мокрый снег.Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.