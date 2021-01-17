В Советском районе Орла поход в магазин с чужой картой закончился для местного жителя уголовным делом. Он потратил на покупки 4 тысячи рублей и стал подозреваемым по статье «Кража, совершенная с банковского счета».Бесконтактную банковскую карту, потерянную орловчанкой, мужчина нашел на улице. Недолго думая, отправился в магазин. Здесь он попал в кадр камеры видеонаблюдения, что и помогло впоследствии его вычислить.- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.