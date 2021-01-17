Жителям Орловской области предлагают освоить бесплатные курсы по эффективному построению фермерского бизнеса. Они продляться два месяца на базе Орловского ГАУ.В рамках образовательного проекта «Школа фермера» орловцам предложат изучить три направления - «Сыроделие в фермерском хозяйстве», Фермерское козоводство» и «Фермерское овцеводство». По словам специалистов, эти сферы бизнеса наиболее перспективные.- Конкуренция сейчас в них небольшая. Этот бизнес можно начать с относительно небольших вложений, - пояснил Александр Шалимов, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области.Теорию на курсах будут сочетать с практикой. Она пройдет в профильных агрохозяйствах региона.Стать участниками проекта смогут 20 человек - действующие или потенциальные предприниматели-аграрии. После курсом им присвоят квалификацию «Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства».Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 февраля 2021 года по электронной почте educate3@orelsau.ru. К заявке претендентам необходимо приложить презентацию, ролик или эссе о своем действующем или потенциальном фермерском хозяйстве.