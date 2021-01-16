Сегодня, 16 января, в Детском парке Орла пройдет конкурс снежных фигур. Свои творческие затеи смогут воплотить все желающие, материала для творчества хватит всем. Погода на этой неделе постаралась со снегом.Старт соревнований нежных скульпторов в 12 часов возле Елки-вертолета. Автор лучшей работы получит приз.Пока можно увидеть первые фигуры из снега перед входом Городской парк (Белый бык), перед администрацией Северного района и ДК «Металлург» (ученый кот, влюбленные снеговики и большие елочные игрушки). Их сделали преподаватели детской школы искусств им. Кабалевского и детской хоровой школы.