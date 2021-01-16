В Орле продолжают модернизировать онкологический диспансер. Здесь идет подготовка к запуску компьютерного томографа и линейного ускорителя. Кроме того, закуплено оборудование для еще целого ряда исследований.По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, запуск компьютерного томографа и линейного ускорителя ожидается в ближайшее время. Помещение под компьютерный томограф готово на 96%, а по ускорителю идут пуско-наладочные работы.- Закупленное оборудование позволит быстрее и качественнее проводить анализы, в том числе получать данные о характере опухоли. В целом, все оборудование направленно на раннее выявление патологий, - подчеркнул глава региона.Общая стоимость оборудования, закупленного для онкодиспансера, почти 327 миллионов рублей. Помимо ускорителя и томографа, это дыхательное оборудование, несколько видеоэндоскопических комплексов, электрохирургические аппараты и анализаторы, роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики.