Во Мценске полицейские обнаружили у 24-летнего парня растительный наркотик в виде папирос. Молодой человек хранил их у себя в квартире в различных металлических емкостях. Как позже выяснилось, это была марихуана весом 80 грамм.Как рассказал амчанин, он нашел дикорастущие кусты наркосодержащего растения и переработал его в папиросы для личного потребления.- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.