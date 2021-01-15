Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остаётся неизменным на протяжении нескольких лет.В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объём выдач составил меньше половины от среднедневных значений.Жарский Андрей, директор дивизиона \\"Управление сетью устройств самообслуживания» ПАО Сбербанк:\\" Несмотря на то что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растёт.Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам.На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.”