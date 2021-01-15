В Орловской области районный суд рассмотрит дело о вымогательстве крупной суммы денег. Житель поселка Кромы угрожал знакомому поджогом еще имущества, если тот не принесет ему 300 тысяч рублей. Мужчина неоднократно отправлял ему угрожающие смс и указал место, нужно оставить деньги.Перепуганный сообщения орловец обратился в полицию. Вскоре вымогателя задержали.- Прокуратура Кромского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере). В настоящее время уголовное дело направлено в Кромской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.