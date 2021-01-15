В Свердловском районе на краже бензина из машин во дворе пались трое орловцев. Молодые люди катались на собственном авто, не рассчитали количество топлива. Итог – машина заглохла, а парни пошли сливать бензин возле ближайшего многоквартирного дома.Таким образом орловцам удалось раздобыть 45 литров топлива и уголовную статью о краже. Заметившие нехватку бензина в баках владельцы машин написали заявление в полицию.Вычислить воришек удалось по записи с камеры видеонаблюдения возле дома.- На жителей Свердловского района 24-х, 20-ти и 18 лет возбуждено уголовное дело. Они признались в совершении противоправного деяния и предприняли меры к возмещению причиненного ими материального ущерба. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.