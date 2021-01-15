Накануне, 14 января, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания оказался учебный процесс. Школьники уже вышли с каникул, студентам предстоит вернуться к занятиям 18 января. Как складывается ситуация в образовательных организациях?По последним данным озвученным замом руководителя Департамента образования Орловской области Владимиром Агибаловым, среди школьников коронавирусом болеют 27 детей, среди педагогов – 173 человека.Никуда не ушло сезонное и знакомое всем заболевание – ОРВИ. От него сейчас лечатся 4 175 детей и 462 учителя.На «дистанционке» продолжают оставаться 693 школьника. Их родители написали соответствующие заявления и выбрали индивидуальный формат обучения для своих детей.А вот студентам колледжей, училищ и техникумов уже скоро предстоит вернуться к привычной форме занятий. 18 января им предстоит наведаться в свои учебные заведения.