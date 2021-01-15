В Орле сотрудники полиции вычислили наркоторговца, собиравшегося продать крупную партию героина. Мужчина специально приехал в облцентр, снял квартиру и готовился сбыть 104 пакетика запрещенного опасного вещества.Однако специалисты отдела по контролю за оборотом наркотиков успели вовремя его задержать. При личном досмотре у молодого человека в куртке наши 8 пакетиков с наркотиками. Затем проверили его съемную квартиру. Там оказалось еще 96 пакетиков. Их он планировал разместить в тайниках.Исследования ЭКЦ регионального УМВД показали, что общая масса найденных наркотиков составляет 180 граммов.- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ведется расследование. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.