В Орловской области продолжают доставку бесплатных лекарств для тех, кто лечится от коронавируса дома. Медикаменты доставляют сотрудники больниц во время плановых осмотров пациентов или волонтеры.В настоящее время лекарства получили более 11 тысяч человек. Об этом сообщил 14 января на заседании оперштаба замруководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.- На лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом из федерального бюджета Орловской области было выделено 42,8 млн рублей. Кроме этого, за счет средств областного бюджета был также закуплен ряд препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.