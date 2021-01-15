В Орловской области началась подготовка к Крещению. К 19 января в регионе подготовят 18 мест для организованного купания в иорданях. Правда не во всех районах, а только в 12 из 24.Для обеспечения безопасности возле каждой иордани будут дежурить сотрудники МЧС России, полиции, медики и представители общественных организаций.Итак, где можно будет в Орловской области можно будет приобщиться к таинству?Больше всего мест для крещенского купания в Дмитровском районе. Они будут расположены в селах Долбенкино, Балдыж, Бородино, Соломино. Также на праздник верующих ждут в купели Марфо-Мариинской обители.В Глазуновском районе купель оборудуют в деревне Ловчиково, в Залегощенском районе крещенские таинства пройдут на роднике у деревни Ореховка.В Знаменском районе - село Знаменское (улица Сечкина, святой источник), во Мценском районе - деревня Фроловка (источник священномученика Кукши), в Покровском районе - село Верхососенское (святой источник, купель), село Дросково (купель) и поселок Покровское (улица Дубровинского, купель).В Новодеревеньковском районе купания организуют в селе Кологривово около реки Локотцы, в Новосильском районе – в источнике на реке Пшевке около деревни Шейно, в Сосковском районе – в селе Кирово, в Хотынецком районе - село Старое и в Шаблыкинском районе - поселок Шаблыкино (улица Авангардовская, купель).Также искупаться можно будет в Урицком районе в село Лукьянчиково (святой источник Пресвятой Богородицы «Казанская» и Подзавалово (святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица»).- Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею. Не стоит окунаться с головой. Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, - рекомендуют специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.