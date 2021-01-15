В четверг, 14 января, в Орле на заседании оперштаба было принято решение о возвращении студентов училищ, техникумов и колледжей в традиционный формат обучения. Напомним, из-за коронавируса на «дистанционке» они с 23 ноября прошлого года.Сразу после окончания зимних каникул ребята снова начнут ходить в свои образовательные организации. Старт занятий 18 января.- В образовательных организациях сохраняется режим ограниченного функционирования, массовые мероприятия отменены, организована входная термометрия, педагоги обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.