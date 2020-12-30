В Орловской области на 30 декабря 2020 года подтверждено еще 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам области.За сутки в городе Орле заболели 86 человек, в Орловском районе 21, в Новодеревеньковском 15, в Ливенском 12, в Мценском 7, в Урицком 5, в Покровском, Хотынецком и Свердловском по 4, в Корсаковском 3, в Новосильском, Краснозоренском, Верховском, Залегощенском, Глазуновском, Троснянском и Болховском по 2, в Сосковском и Шаблыкинском по 1.За все время пандемии больше всего жителей заболело в Орле - 10 896. На втором месте Орловский район - 2 711 человек заразилось здесь коронавирусом, далее Ливенский - 1 433, Мценский - 1076, Дмитровский - 489, Урицкий - 476, Хотынецкий - 376, Болховский - 372, Свердловский - 336, Покровский - 307, Новодеревеньковский - 306, Малоархангельский - 289, Залегощенский - 281, Колпнянский - 235, Верховский - 212, Кромской - 197, Троснянский - 188, Должанский - 171, Шаблыкинский - 158, Глазуновский - 138, Соковский -129, Знаменский - 125, Краснозоренский - 121, Новосильский - 118, Корсаковский - 51.