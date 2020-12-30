В Орловской области возбудили уголовное дело на депутата Змиевского поселкового совета. Ему инкриминируют мошенничество – похищение крупной суммы денег у мебельной фабрики.По данным следствия, в ноябре 2019 года он воспользовался чужим доверием, получил банковскую карту, к которой был привязан расчетный счет предприятия и завладел таким образом суммой более чем в 300 тысяч рублей. Эти деньги были пойти на зарплату работников организации.- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.