Новый год и праздничные выходные совсем близко. Однако погода в этом году не обещает быть по-настоящему зимней. В регион пришла оттепель, которая задержится и в начале января. Рассказываем, какой будет погода в Орле и области с 31 декабря по 2 января.По прогнозам Орловского гидрометцентра, 31 декабря в облцентре ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от нуля до +2 градусов тепла, днем от +1 до +3 градусов.- В целом по области температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем от - 2 до +3 градусов. Ветер юго-восточный от 6 до 11 м/с, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.1 января 2021 года в Орловской области ночью местами, а днем повсеместно ожидаются моросящие осадки, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в Орле от -2 мороза в темное время суток до +2 днем, в целом по региону ночью от -3 градуса, а днем +2 градуса.2 января вновь небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. Направление и скорость ветра останутся прежними. Температура воздуха в регионе ночью от -3 до +2 градусов, днем от -1 до +4 градусов. В Орле ночью около 0°, днем до +3 градусов тепла.