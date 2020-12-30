В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Орле нашли недоброкачественное сливочное масла. Оказалось, его производителем является брянское предприятие-фантом, отсутствующее по месту указанного на упаковке адресу.Сомнительную продукцию в центр поставляла частный предприниматель. Как позже показала экспертиза отобранного образца, сливочное масло не соответствует норме по жирно-кислотному составу.- Согласно данным системы «Меркурий» в ноябре на склад предпринимателя поступило порядка 1400 кг сливочного масло и полутвердого сыра. Продукция была реализована в учреждения бюджетной сферы, в том числе в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Собранная информация передана в региональную прокуратуру и УЭБ и ПК России, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.Бюджетным учреждениям, получившим недоброкачественные продукты, предписано исключить их из использования в пищу.