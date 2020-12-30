Накануне Нового года жителям Орла порекомендовали быть особенно осторожными с пиротехникой. Для желающих устроить праздничный фейерверк городская администрация рекомендует шесть площадок.В Заводском районе запускать фейверки можно будет в районе пляжа в парке «Разградский», в районе стадиона улицы 6-й Орловской дивизии, 23 и на автодроме на улице Емлютина.в Железнодорожном районе рекомендуют выбрать площадку на набережной Дубровинского (на участке от улицы Степана Разина до Октябрьского моста), в Советском районе – парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской, в Северном районе – Московское шоссе, 137 (рядом с администрацией района).- Ответственность за безопасность проведения фейерверка несут граждане, проводящие запуск фейерверочных изделий, - напоминает пресс-служба администрации Орла.