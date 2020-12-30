За 11 месяцев 2020 года в Орловской области по специальной квоте смогли трудоустроиться 337 инвалидов. В настоящее время люди с особенностями здоровья занимают 2700 квотируемых рабочих мест.Всего же работодатели были готовы предоставить четыре тысячи вакансий. В настоящее время из них свободными остаются 1200.- Обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет установленной квоты выполнены работодателями Орловской области на 118,8%. Ежегодно на свободные квотируемые рабочие места в регионе в среднем трудоустраивается 500 инвалидов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.