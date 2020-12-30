Накануне Нового года орловские почтовики получили 15 автомобилей марки УАЗ. Их уже передали автобазе почтовой связи региона. Вскоре они уже начнут работу и будут использоваться для доставки посылок и корреспонденции в почтовые отделения, но вначале - регистрация в ГИБДД.Отметим, это не единственное обновление автопарка в 2020 году. В начале декабря в распоряжение почты поступили два автомобиля «LADA Largus», а в октябре автопарк обновился 11 машинами (9 автомобилей LADA Largus и два «Камаза»).- Новый почтовый транспорт оснащен навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и дает возможность контролировать соблюдение сроков доставки корреспонденции, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.