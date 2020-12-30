Сегодня, 30 декабря, в вечернем эфире «Первого канала» выйдет предновогодний выпуск шоу «Поле чудес». Жители Орловской области смогут увидеть в нем своих земляков. Наш регион на большом экране представят артисты ансамбля танца «Славица» и директор по животноводству «Агрофирмы Мценская» Светлана Раскатова.Выпуск будет особенным. Его полностью посвятят символу грядущего года, года Быка. Поэтому за главный приз поборются специалисты животноводческой отрасли.- Съемка новогоднего выпуска телешоу «Поле чудес» была организована по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На игру пригласили девять регионов, в их числе и наш, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.Праздничный выпуск капитал-шоу начнется в 19:30.