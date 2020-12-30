В Орловской области суд поставил точку в деле жестокого убийцы из Тульской области. Остаток жизни он проведет за решеткой за то, что расправился со своей сожительницей и ее дочерью-инвалидом.Сама жуткое преступление было совершено еще в 2015 году, дело о кровавой расправе расследовал орловский следком. Установлено, что 44-летний житель Тульской области в Новомосковском районе соседнего с Орловщиной региона, находясь по месту жительства, задушил свою 52-летнюю сожительницу. Причиной для убийства стала личная неприязнь. А после он решил вершить суд и над дочерью убитой, девушкой-инвилидом по неврологическому заболеванию. Убийца вывез ее в лесополосу, в Покровский район Орловской области, лишил жизни, а тело прикрыл ветками. От тела сожительницы он также избавился: выбросил у дороги в Тульской области.- Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого жителя Тульской области. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.