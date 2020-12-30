Накануне Нового года мэр Орла Юрий Парахин и его заместитель Ирина Проваленкова побывали в роли Деда Мороза и Снегурочки. Руководители городской администрации навестили семьи, в которых есть дети с особенностями здоровья.Волшебные «сани» заехали в Заводской, Железнодорожный и Северный районы областного центра. Глава города побывал в гостях у семьи Васневых, в которой подрастают две трое ребятишек, у Андреевых, где мама одна воспитывает сына Максима и девочку дочку Софью. Заглянули и в гости к семье Поляковых, где подрастает отличница Дарья.Несмотря на проблемы со здоровьем все ребята оказались очень талантливыми: кто-то увлекается моделированием, кто-то любит петь и танцевать, а кто-то прекрасно рисует. Дедушка Мороз в умениях ребят убедился лично и без подарков их не оставил.Дети получили конструкторы, плюшевые игрушки, наборы письменных принадлежностей, постельное белье с цветочным принтом и, конечно, сладкие подарки.- Делать добрые дела, творить волшебство и дарить улыбки бесконечно приятно. Обязательно продолжу эту традицию в следующем году, - пообещал Юрий Парахин.