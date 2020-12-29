Оперативный штаб Орловской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил 29 декабря о 174 новых вновь выявленных случаях заболевания.Больше всего больных в Орле – 104. В Орловском районе - 25, в Ливнах - 8, в Урицком районе – 7, в Ливенском районе – 5.С начала эпидемии в областном центре болезнь диагностировали у 10810 человек. В регионе количество заболевших достигло 21014 человек.Выписаны на 29 декабря еще 169 жителей региона, а всего с начала пандемии – 19015 орловцев.В общей сложности от болезни умерли 263 жителя области.