В уходящем году из аварийного жилья расселили более 300 жителей Орловской области в рамках адресной программы расселения. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.В 2020 году завершился первый этап программы, рассчитанной на 2019-2025 годы. Несмотря на трудности, связанные с ростом коммерческой стоимости квартир, все ее участники получили новое жилье в новостройках.В правительстве отчитались, что по итогам года достигли целевого показателя расселения аварийного жилищного фонда.