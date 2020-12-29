Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время эфира в социальных сетях озвучил точную дату закрытия Красного моста – 1 февраля. Для облегчения участи горожан, которые столкнутся с неизбежными пробками, в администрации разрабатывают новые схемы движения транспорта и городских маршрутов.Решение о закрытии движения, по словам Клычкова, непростое и для горожан, и для власти, но неизбежное. Со своей стороны губернатор пообещал строго контролировать соблюдение подрядчиком сроков работ.- Чем раньше закроем, тем раньше откроем, - подытожил Клычков.Напомним, накануне мэр Орла Юрий Парахин в прямом эфире «Экспресс радио Орел» рассказал о предстоящей реконструкции Красного моста.