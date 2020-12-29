Вскоре морозная сказка в Орле и области сменится оттепелью и моросью. Последние дни 2020 года не порадует зимними холодами и обильным снегом. Публикуем подробный прогноз погоды в Орловской области на 30 и 31 декабря.По данным исследований Орловского гидрометцентра, уже завтра, 30 декабря, в регион придет потепление. Ночью в целом по области температура воздуха от нуля до – 5 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов. В областном центре немного прохладнее - ночью от – 6до - 8 градусов, днем от нуля 0 до -2 мороза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.- В этот день ожидаются моросящие осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.31 декабря погода существенно не изменится. Температура воздуха ночью и днем по области от -3 до +2 градусов, в Орле ночью около нуля, днем от нуля до +2 градуса тепла. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Вновь моросящие осадки, местами гололед.