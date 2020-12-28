Сегодня, 28 сентября, активисты ОНФ забили тревогу – в деревне Кулики Орловского района рабочие укладывают асфальт прямо на снег. Накануне Нового года здесь начали ремонт дороги.Как сообщают эксперты ОНФ, местные жители обратились к ним с жалобой на происходящее.- Жители много лет ждали асфальта, а подарили его им прямо под Новый год. Правда, граждане не сказали спасибо рабочим. Эксперты ОНФ, в свою очередь, обратились в администрацию Орловского района с предложением остановить этот беспредел, - сообщили «КП» в орловском отделении ОНФ.