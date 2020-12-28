В 2020 году в Орловской области перевыполнили план по дополнительному образованию предпенсионеров. Изначально планировалось обучить 220 человек, а в итоге курсы прошли 326 жителей региона.На реализацию регионального проекта поддержки орловцев старше 50-ти лет в этом году выделили свыше 9,1 млн рублей.- С начала реализации на Орловщине нацпроекта в 2019 году в мероприятиях по профессиональному обучению приняли участие свыше 1000 граждан старшего поколения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.