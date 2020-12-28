Сегодня, 28 декабря, в сквере Героев-десантников в 909 квартале Орла состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. С инициативой увековечить память командующего Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 годах выступила общественная организация «Союз десанта и специальных подразделений».Автором памятника выступил известный скульптор народный художник России Салават Щербаков. Спонсором, оказавшим финансовую поддержку проведения работ по возведению фундамента, благоустройству сквера и создания бюста, стала компания ПАО «Орелстрой».- Сегодня мы ставим памятник Маргелову, и в его лице — мы ставим памятник бойцам, которые полегли здесь, защищая нашу землю в годы Великой отечественной войны. Мы ставим памятник всем десантникам, тем, кто никогда не отступал и не прятался за спины других. Я поздравляю всех с этим замечательным событием, спасибо его инициаторам, - подчеркнул Михаил Вдовин, вице-спикер Орловского облсовета.