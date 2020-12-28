Сегодня, 28 декабря, мэр Орла Юрий Парахин в прямом эфире «Экспресс радио Орел» рассказал последние новости о предстоящей реконструкции Красного моста.Напомним, в ноябре 2020 года был определен подрядчик, который займется ремонтом. Им стала белгородская фирма, которая ранее ремонтировала мост Дружбы. Теперь «Ремспецмост» предъявила к администрации Орла требование закрыть движение по мосту уже в январе 2021 года. Ранее говорилось о марте.- С учетом сжатых сроков ремонта моста подрядчик настаивает на закрытии моста. Надеемся, что хотя бы январь пройдет в прежнем режиме. Пока мы готовим новую транспортную сеть, – пояснил Юрий Парахин.Ремонт должен занять два с половиной года. В это время основное движение будет перенаправлено на мост Дружбы, также будет организовано реверсное движение до Торговых рядов и появится пешеходный мост. Также если, не получится организовать работу трамваев от ЦУМа, то их на этом участке дороги заменят автобусами.- Это не простой проект реконструкции. Нужно потерпеть, - обратился к орловцам мэр города.