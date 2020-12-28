В канун Нового года областная библиотека им. Бунина запустила сетевую акцию «Игрушка на елку. Теплые воспоминания». Всех желающих приглашают поделиться историей своих любимых елочных игрушек в соцсетях.Свои фото и воспоминания нужно выложить на своей страничке ВКонтакте с обязательным указанием хештега #моя_елочная_игрушка, чтобы как можно больше людей увидели Ваш рассказ и фото.- Если любимая игрушка не одна, а две, три... коробка – можете не ограничиваться фото и историей только одной! Размещайте свои фотографии, делитесь своими рассказами, создайте праздничное настроение себе и своим друзьям. Количество публикаций неограниченно, - сообщают сотрудники областной публичной библиотеки им. Бунина.Акция продлится до конца 2020 года. Информацию можно уточнить по телефону (4862) 76-37-87 (Отдел документов по экологии и сельскому хозяйству).(12+)