В 2021 году Орловская область получит 40 миллионов рублей на сохранение лесов. Большая часть суммы пойдет на приобретение 12 специализированных машин и 48 единиц противопожарного оборудования.Кроме того, в следующем году планируется увеличить площадь лесовосстановления до 69 гектар, вырастить свыше 400 тысяч штук сеянцев и собрать более двух тонн лесных семян.- Региональный проект «Сохранение лесов» реализуется на Орловщине в рамках национального проекта «Экология» с 2019 года. к 2024 году планируется полностью оснастить учреждения лесохозяйственной и лесопожарной техникой и провести комплекс мероприятий по воспроизводству на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.