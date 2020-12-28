24 декабря в Правительстве Орловской области прошло заседание профильной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней. В этом году в регионе было выявлено сразу три очага заболевания, два из них у диких кабанов в Корсаковском и Мценском районах.Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный выразил обеспокоенность складывающейся ситуации и назвал ее достаточно тяжелой. Так, в соседнем с нами регионом за этот год инфекция была обнаружена в продукции двух мясоперерабатывающих предприятиях и три очага заболевания выявлены на крупных свиноводческих предприятиях. Итог - уничтожено 61,8 тысяч свиней и утилизировано путем сжигания порядка 657 тонн готовой продукции.В Орловской области также проходят проверки на предприятиях.- В 2020 году в регионе проведена проверка 58 личных подсобных хозяйств, из которых 16 находились в десятикилометровых буферных зонах предприятий. Результаты неутешительные. Хозяйства не соблюдают элементарные ветеринарно-санитарные правила. В отношении граждан составлен 51 протокол, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.