Орловские полицейские смогли помогли водителю фуры из Пермского края вернуться на нужную дорогу. Заплутавший недалеко от въезда в город Орел водитель большегруза, был очень взволнован. Он проложил маршрут по навигатору и в итоге свернул совсем в другую сторону.К счастью, на дороге мужчина увидел дежуривших сотрудников ДПС. Он обратился к ним за помощью. Рассказал, что едет издалека и попал в непростую ситуацию. Тогда старшие лейтенанты полиции Дмитрий Горюшкин и Роман Мезенцев сопроводили его до самого выезда на трассу. Водитель смог благополучно продолжить путь.- Вскоре он позвонил на телефон доверия регионального УМВД и отметил неравнодушие и отзывчивость полицейских, а также попросил выразить им благодарность за оказанною ему помощь, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.