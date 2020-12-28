На минувшей неделе в Орле 600 школьников получили сладкие новогодние подарки и поздравительные открытки от администрации города. Их ребята смогли получить в своих учреждениях образования, домах и центрах творчества, спортивных школах.Городские власти отметили таким образом наиболее отличившихся юных орловцев в учебе, творчестве и спорте.- К сожалению, в этом году вручить подарки на традиционных елках не удалось из-за эпидемиологической обстановки. Однако в каждую коробку с конфетами вложена открытка от мэра Юрия Парахина с самыми добрыми пожеланиями к Новому году и Рождеству, - сообщает пресс-служба администрации Орла.