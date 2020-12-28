На минувшей неделе в Орле закончилось строительство детского сада №93 на улице Родзевича-Белевича. Работы шли с отставанием сроков, но сейчас уже вышли в финал. Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.Теперь осталось только провести приемку и подписать акты выполненных работ. В начале января 2021 года детский сад начнет работу. В нем будут заниматься 80 малышей в возрасте до 3-х лет и 75 детей в возрасте от трех до семи лет.- Комплектование групп завершено. Всего 3-этажный корпус с 68 помещениями рассчитан на 155 детей, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.