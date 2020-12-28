В Орле готовятся к встрече Нового года. Уже сейчас стало известно, как будет проходить уборка центрального Городского парка культуры и отдыха, Детского парка и других общественных территорий.По данным пресс-службы администрации Орла, на уборку снега в парках и скверах с 1 по 10 января 2021 года выделят 572 тысяч рублей. Контракт на проведение работ выиграла Спецавтобаза по санитарной очистке города.Затем с 11 января по 28 февраля 2021 года в действие должен вступить другой контракт. В настоящее время городские власти ищут подрядчика, который выполнит работы на общую сумму 5,6 млн рублей (начальная стоимость контракта).Напомним, всего в Орле содержатся 58 скверов, парков и других зеленых зон.