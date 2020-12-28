На минувшей неделе, 24 декабря, в Орле прошла Губернаторская елка-онлайн для отличников учебы, творчества, спорта и общественной деятельности, а также для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.Ребятам показали спектакль «Двенадцать месяцев» в исполнении актеров драмтеатра и множество полезных мастер-классов. Поздравил детей с праздником и губернатор Андрей Клычков. Всем юным орловцам подарили сладкие подарки и сувениры.- В Губернаторской елке приняли участие 600 детей. Всем участникам мероприятия были вручены сладкие подарки за счет средств областного бюджета, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.