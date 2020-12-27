В Орловскую область идет потепление. Судя по метео прогнозу, Новый год жители региона встретят при плюсовой температуре.Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 28 января в Орле мороз: -6..-4 градуса. В город заглянет солнце, осадков не ожидается. Атмосферное давление 753 мм рт.ст., ветер юго-восточный 5 м/с.Во вторник 29 января столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов ночью, а днем всего -1. Небо затянет тучами, ожидается снег и снег с дождем. Давление 746 мм рт.ст., ветер юго-восточный 7 м/с.В среду 30 января синоптики прогнозируют температурные перепады от -3 градусов в ночное время до +1 днем. Пасмурно, ночью снег. Давление на прежнем уровне, ветер юго-восточный 4 м/с.В четверг 31 января по предварительным прогнозам +1..+2 градуса тепла. Пасмурно, без осадков. Атмосферное давление 744 мм рт.ст., ветер юго-восточный 5 м/с.В пятницу 1 января вновь положительные значения температуры от 0 до +1 градуса. Облачно, в темное время суток возможен снег с дождем. Ветер и давление на прежнем уровне.Следите за подробным прогнозом погоды на нашем сайте.