В Орле состоялось открытие катка на центральной городской площади. Ледовую площадку торжественное открыли сегодня вечером, 27 декабря, и теперь каток ждет всех любителей коньков.В этом году не было шоу или большого праздника - все из-за коронавируса. Однако некоторые горожане все равно пришли на площадь Ленина, многие сразу с коньками. Ажиотаж и в центре проката спортивного снаряжения: в этом году он вновь работает, как и теплая раздевалка.После того, как почетные гости сказали свое слово и обратились к орловцам с пожеланиями хорошего нового года и просьбой соблюдать правила санитарной безопасности, состоялось посвящение в хоккеисты юных спортсменов. А затем ребята отыграли первый матч на новом льду.Каток и прокат коньков работает без выходных с 10 утра и до 21 часа вечера. Вход со своими коньками свободный.